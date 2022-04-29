Россияне обстреляли из "Градов" поселки на Днепропетровщине

В Днепропетровской области российская армия из "Градов" обстреляла два поселка в Криворожском районе. Пострадавших нет, на месте продолжают работать спасатели.

Под утро оккупанты активизировались

Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко. Он сообщил, что в результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура.

Внимание ОБСЕ закрывает мониторинговую миссию в Украине

Ночь более-менее спокойная. Утром оккупанты снова обстреляли из "Градов" Большую Костромку и Марьянское. Зацепило хозяйственные постройки,

– говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Пострадал еще один поселок

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что россияне также попали в одно из сел в Великомихайловской территориальной общине. Попали в жилищный сектор и хозяйственные постройки.

Люди целые. Зачем целить в сарае – до сих пор с главой ОВА не можем понять,

– написал Лукашук.

Но подчеркнул, что на территории области оккупационных войск нет.



Последствия обстрелов оккупантов по Днепропетровщине / Фото Николай Лукашук



Россияне целят по сараям / Фото Николай Лукашук

Последние новости о ситуации на Днепропетровщине

Вчера, 28 апреля оккупанты снова обстреляли ракетами заброшенный завод. На территории бывшего завода давно ничего не было. Помещение – давно заброшенное, так что пострадавших нет.

Несколько дней назад одну из вражеских ракет россиянам удалось сбить в Днепропетровской области. На поле остались только обломки убийственной силы.

К теме – ракетой за 6.5 миллионов уничтожили два дома в Запорожской области: смотрите видео