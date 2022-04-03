Россияне обстреляли кассетными боеприпасами село на Днепропетровщине
Источник:Андрей Оса
Ночью территорию одного из сел общины враг обстрелял из системы залпового огня кассетными боеприпасами.
Речь идет о территории одного из сел Апостольской общины Криворожского района. Об этом сообщил глава Апостолова Андрей Оса.
Читайте также Оккупанты ослабляют свои позиции в районе Изюма и концентрируют силы в направлении Донбасса
К счастью, боеприпасы не попали в жилые дома, пострадавших в результате обстрелов нет. На месте работают полиция и ГСЧС.
Глава Апостолова напомнил жителям, что приближаться к боеприпасам нельзя, ведь среди них могут быть несдетонированные кассетные мины.
Напомним, что утром 3 апреля оккупанты нанесли авиаудар по Одессе. В некоторых районах города вспыхнули пожары. В то же время, часть ракет сбила система ПВО.
Вас может заинтересовать – Братчук рассказал о последствиях обстрела Одессы: вспыхнули пожары: смотрите видео