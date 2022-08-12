Россияне нанесли 11 ракетных ударов по Краматорску
Источник:фейсбук Александра Гончаренко
Ночью 12 августа россияне снова обстреляли Краматорск. Били по частному сектору.
Оккупанты нанесли 11 ракетных ударов по городу. Об этом сообщил городской глава Краматорска Александр Гончаренко.
Ранее россияне комплексом С-300 ударили по Краматорску – образовалась 4-метровая воронка: видео разрушений
Он рассказал, что разрушения получили дома в частном секторе. Информация о пострадавших не поступала.
Оккупанты уничтожают все на своем пути – тактика террористов,
– подчеркнул Гончаренко.
Сколько человек погибли на Донбассе
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко добавил, что 11 августа россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 2 в Курахово, 1 в Марьинке и 1 в Авдеевке. Еще 14 человек были ранены.
Число погибших в регионе с начала полномасштабного вторжения достигло 723. Еще 1 845 получили ранения.
Жителям необходимо эвакуироваться
- россияне пытаются захватить Донецкую область, поэтому обстрелы там не утихают. В частности, Краматорск накрывали огнем накануне, 11 августа. Оккупанты применили зенитные ракеты типа С-300.
- 28 июля в Донецкой области была объявлена масштабная эвакуация. Из-за боевых действий существует риск остаться без еды, лекарств и тепла. 30 июля Кабмин объявил, что эвакуация местных жителей из Донецкой области – обязательна.
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