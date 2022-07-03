Россияне обстреляли Краматорск из "Смерча"

Российские оккупанты 3 июля снова ударили по Краматорску из РСЗО "Смерч". Жители города сообщали о сильных взрывах.

Предварительно обошлось без жертв, но есть серьезные разрушения. Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

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Людей просят находиться возле укрытий

Чиновник подчеркнул, что оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру и бьют по мирному населению. Работают взрывотехнические службы.

Второй день оккупанты бьют из РСЗО "Смерч" по Краматорску,

– написал Гончаренко.

Поэтому мэр призвал людей находиться ближе к укрытиям и не пренебрегать сигналами тревоги.



Разрушения от российских снарядов / Фото Александра Гончаренко



Оккупанты обстреляли Краматорск / Фото Александра Гончаренко

Вчера тоже били из "Смерча"

Накануне, 2 июля, россияне также обстреляли Краматорск из "Смерча". Они выпустили 2 неразорвавшихся снаряда. На место приехали взрывотехники.

В Краматорском городском совете говорили, что обошлось без жертв, хотя разрушения тоже были серьезные.

Обратите внимание! 8 апреля оккупанты запустили ракету по вокзалу Краматорска. В этот момент гражданские ждали эвакуации. На ракете оккупанты цинично написали "за детей".



В результате удара погибли более 50 человек. Еще примерно 100 человек получили тяжелые ранения. Впоследствии еще 2 человека скончались в больнице.

Какая ситуация на Донбассе

Утром 3 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что основные силы враг бросает на закрепление позиций в районе Лисичанска и Верхнекаменки. Также россияне наступали возле Белогоровки, но ВСУ их отбили.

На Славянском направлении оккупанты обстреляли населенные пункты Дибровное, Мазановка, Краснополье, Сухая Каменка, Вернополье и Маяки. Они пытались штурмовать Мазановку. Получили отпор и отошли.

На Бахмутском направлении оккупанты открывали огонь в сторону Новолуганского и Майского, нанесли авиаудар возле Покровского и хотели наступать возле Спорного.

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