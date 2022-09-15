Ракетный удар по Кривому Рогу подтвердил недостижимость главной цели россиян

Вчерашний удар рашистов по Кривому Рогу гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" показал: 1) россиян "интересуют" даже не наши энергетические объекты и устроить блэк-аут, а еще "тотальнее".

Запасы смерти не безграничны

"Сооружения, содержащие опасные силы", удар по которым может спровоцировать техногенную катастрофу и тяжелые потери среди мирного населения (определение из пункта 1 статьи 56 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, в котором упомянуты в частности плотины, дамбы и атомные объекты).

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2) Впрочем, для такой "тотальной" цели орки не имеют достаточного запаса ракет. Ладно, они вчера отстреляли 7 гиперзвуковых ракет "Кинжал" . Значит, их запас этих ракет сократился с 35 единиц до 28 единиц. Но что касается вражеских крылатых ракет других типов, здесь следует помнить такое – наша ПВО сбивает иногда больше ракет, чем успевает официально сообщить. И не каждая ракетная атака рашистов для них завершается результативно, мягко говоря.

К примеру, как помним, вечером 11 сентября россияне отстреляли суммарно 12 ракет типов Х-101 и "Калибр", из них 9 сбили, остальные 3 попали по объектам энергетики.

А вот дальше, как утверждает обозреватель Александр Коваленко из "Информационного Сопротивления", в ночь на 12 сентября россияне отстреляли аж 10 ракет Х-22, по 5 ракет типов П-800, "Калибр" и "Искандер", то есть всего 25 ракет большой дальности, в ночь на 13 сентября – 4 ракеты типа Х-22.

Как мы можем судить по открытым источникам, отстрел 29 крылатых ракет за двое суток (12 – 13 сентября) рашистам не дал никакого ощутимого результата, скорее наоборот – наша ПВО сбила не менее 7 из этих ракет.

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Плюс – после вчерашней атаки "Кинжалами" по Кривому Рогу наша ПВО отразила попытку ракетной атаки рашистов по Одесщине и повторного удара по Криворожскому району, однако статистика сбитых ракет пока неизвестна.

Наша ПВО делает все возможное, чтобы максимально "сточить" ракетный запас рашистов, соответственно ограничить возможности кремля для ударов по критической инфраструктуре Украины.

Сработает ли правило "око за око"

3) Различные "добрые люди" заявляют, что единственный способ "отучить" россиян бить по нашей инфраструктуре – это удары по соответствующим объектам на территории рф, то есть "иметь паритет в средствах нападения". Мол, чтобы "простые россияне" тоже почувствовали, как оно жить при постоянных воздушных тревогах и разрушениях. Я лично считаю такую позицию контрпродуктивной. Хотя бы потому, что в США пока нет соответствующих средств "доставки бавовны" в глубь территории россии.

Только в 2023 году должно стартовать серийное производство ракеты PrSM с дальностью стрельбы до 500 километров, для запуска с M142 HIMARS, но на первый год объем производства – всего 100 ракет. Опытно-конструкторская работа на тему "как "переставить" старый-добрый "Томагавк" на наземную пусковую установку" у американцев еще продолжается.

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Более продуктивно в этом случае говорить о том, что нам нужен "паритет в отражении нападения". рф имеет самолеты радиолокационного дозора А-50 и ЗРК, которые (якобы) способны сбивать баллистические цели и ракеты с гиперзвуковой скоростью. А вот у Украины самолетов радиолокационного дозора и ЗРК для уничтожения скоростных ракет до сих пор нет.

Хотя, например, британская пресса уже осторожно затрагивает тему, что нам нужны не только западные истребители, но и AWACS к ним.

Возможно, кому-нибудь окажется полезной и такая аргументация – даже если батарея или несколько батарей противоракетных комплексов Patriot или THAAD будут стоить несколько миллиардов долларов, в перспективе это дешевле, чем инвестиции в несколько десятков миллиардов долларов на восстановление того, что успеют еще разрушить ракеты россии.

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