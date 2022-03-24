Россияне обстреляли Лисичанск, есть раненые, – Гайдай
Источник:телеграм-канал Сергея Гайдая
Оккупанты продолжают обстреливать мирное население в Луганской области. В этот раз под обстрелы попали жители Лисичанска.
Как сообщил глава Луганской ОВА, в первой половине дня российские военные обстреляли Лисичанск. Известно о нескольких раненых.
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Над Луганщиной летает вражеская авиация
Сергей Гайдай отметил, что в небе над Луганщиной продолжает летать вражеская авиация. Один из районов Лисичанска попал под плотный огонь со стороны орков.
Глава Луганской ОВА также показал последствия обстрелов Лисичанска:
В результате обстрелов пострадали несколько человек. Также известно о разрушении домов. Что касается погибших, то сейчас информация уточняется.
Сейчас призываю жителей области спрятаться в укрытие – в небе Луганщины вражеская авиация,
– подчеркнул он.
Напомним, что ранее Сергей Гайдай отметил, что россияне уже боятся сбрасывать бомбы. В то же время они продолжают стрелять ракетами по мирным городам Луганщины.
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