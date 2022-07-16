Под утро оккупанты ударили из "Градов" по Никополю, есть пострадавшие

россияне обстреляли жилой район Никополя из "Градов". Одна женщина ранена, еще два человека находятся под завалами.

В городе повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА 16 июля.

Взрывы в Никополе раздались во время воздушной тревоги около 4 утра 16 июля.

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россияне специально обстреляли жилой район Никополя

Валентин Резниченко рассказывает, что россияне накрыли огнем Никопольский район. Они специально ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя.

Одна женщина ранена. Сейчас она находится в больнице. Предварительно, два человека находятся под завалами разрушенных квартир. На месте работают спасатели – разбирают разрушения и ищут людей,

– говорится в сообщении.

По словам главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, зафиксировано около 15 вражеских "прилетов". По городу обнаружены несдетонировавшие боеприпасы.

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Криворожский район тоже подвергся обстрелам

В Криворожском районе под обстрелы попали Зеленодольская, Апостоловская и Широковская общины. В Шестерне есть поврежденное жилье. Из-за обстрела там загорелся сеновал на частном дворе. Предварительно без пострадавших.

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