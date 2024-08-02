Россия обстреляла оккупированную Волноваху, чтобы устроить провокацию: есть погибший и раненая

Российские военные устроили очередную провокацию. Захватчики 2 августа обстреляли оккупированную Волноваху. Бойцы Путина убили 76-летнего мужчину и ранили женщину.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Дмитрий Лубинец подчеркнул, что Россия сама обстреливает подконтрольные ей территории.

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Что известно об обстреле Волновахи сегодня

В пятницу, 2 августа, россияне обстреляли город Волноваха – населенный пункт, который находится во временной оккупации.

То есть, по сути, чтобы устроить провокацию, страна-агрессор сама обстреливает подконтрольные ей территории! В результате этого погиб 76-летний мужчина, ранена женщина. Попадание произошло по четырем разным локациям,

– заявил омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека отметил, что международное сообщество, в частности ООН и ОБСЕ, должны отдельно зафиксировать эти нарушения и способствовать наказанию виновных в военных преступлениях.

Нам нужны конкретные шаги! Ведь сейчас местные жители на ВОТ – это заложники террористов! Украине нужно вернуть контроль над своей территорией!

– подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Где расположена Волноваха: смотрите на карте