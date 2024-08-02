Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини. Дмитро Лубінець наголосив, що Росія сама обстрілює підконтрольні їй території.

Дивіться також Російська пропаганда прокололася: як окупанти хотіли видати свій удар по Донецьку за "атаку ЗСУ"

Що відомо про обстріл Волновахи сьогодні

У п'ятницю, 2 серпня, росіяни обстріляли місто Волноваха — населений пункт, який перебуває у тимчасовій окупації.

Тобто по суті, аби влаштувати провокацію, країна-агресор сама обстрілює підконтрольні їй території! Внаслідок цього загинув 76-річний чоловік, поранена жінка. Влучання відбулося по чотирьох різних локаціях,

– заявив Омбудсман.

Уповноважений з прав людини наголосив, що міжнародна спільнота, зокрема, ООН та ОБСЄ, повинні окремо зафіксувати ці порушення та сприяти покаранню винних у воєнних злочинах.

Нам потрібні конкретні кроки! Адже наразі місцеві жителі на ТОТ — це заручники терористів! Україні потрібно повернути контроль над своєю територією!

– підкреслив Дмитро Лубінець.

Де розташована Волноваха: дивіться на карті