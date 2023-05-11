В 20 километрах от линии фронта: россияне сожгли часть домов в селе Запорожской области

Ночью 11 мая российские оккупанты обстреляли зажигательными боеприпасами село Малокатериновку в Запорожской области. Оно расположено в 20 километрах от линии фронта. В результате обстрела произошел пожар во многих частных домах.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко. Он подчеркнул, что никаких военных объектов в этом месте не было.

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"Сейчас много домов повреждены, они просто начали гореть. Зачем это было делать, поскольку в этом селе нет ни одного военного объекта. Оно находится на берегу Днепра – там не размещается артиллерия, потому что неудобные позиции, но его сожгли. Вот действия врага на этих территориях", – рассказал детали депутат.

К слову, российские оккупанты в своих пропагандистских пабликах уже успели оправдаться, мол там был склад с боеприпасами, а не жилые дома.

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Ситуация на Запорожском направлении

По словам Сергея Лышенко, враг максимально сузил серую зону и закрепился на своих позициях. Украинские Силы обороны тоже укрепляются на позициях и отступать не собираются.

Враг совершает артиллерийские обстрелы, пытаясь добраться до тыла для того, чтобы бить по штабам, линиям обеспечения, препятствовать подвозу боеприпасов, личного состава и т.д. То есть, они сосредоточены на том, чтобы максимально усложнить насыщение прифронтовой линии всем необходимым для контратаки и соответственно освобождения территории. Очевидно, это их задача номер 1,

– предположил депутат.

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