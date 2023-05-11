В 20 километрах от линии фронта: россияне сожгли часть домов в селе Запорожской области
Ночью 11 мая российские оккупанты обстреляли зажигательными боеприпасами село Малокатериновку в Запорожской области. Оно расположено в 20 километрах от линии фронта. В результате обстрела произошел пожар во многих частных домах.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко. Он подчеркнул, что никаких военных объектов в этом месте не было.
Смотрите также Оккупированную территорию Запорожья можно разделить на 2 части: происходящее на каждой из них
"Сейчас много домов повреждены, они просто начали гореть. Зачем это было делать, поскольку в этом селе нет ни одного военного объекта. Оно находится на берегу Днепра – там не размещается артиллерия, потому что неудобные позиции, но его сожгли. Вот действия врага на этих территориях", – рассказал детали депутат.
К слову, российские оккупанты в своих пропагандистских пабликах уже успели оправдаться, мол там был склад с боеприпасами, а не жилые дома.
Россияне обстреляли село в Запорожской области: оперативное видео ГУ ГСЧС
Ситуация на Запорожском направлении
По словам Сергея Лышенко, враг максимально сузил серую зону и закрепился на своих позициях. Украинские Силы обороны тоже укрепляются на позициях и отступать не собираются.
Враг совершает артиллерийские обстрелы, пытаясь добраться до тыла для того, чтобы бить по штабам, линиям обеспечения, препятствовать подвозу боеприпасов, личного состава и т.д. То есть, они сосредоточены на том, чтобы максимально усложнить насыщение прифронтовой линии всем необходимым для контратаки и соответственно освобождения территории. Очевидно, это их задача номер 1,
– предположил депутат.
Обстрел села в Запорожской области: что известно
- По данным ГУ ГСЧС в Запорожской области, в результате обстрела произошел пожар в 5 частных домах, еще 6 повреждены. Пострадали 5 человек, двое из которых – работники скорой помощи.
- Во время ликвидации пожара в одном из домов, пожарные спасли женщину. Ей оказали помощь медики.
- В результате атаки была перебита газовая труба. На месте работала бригада газовой службы. Работники ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание.
- Всего за минувшие сутки враг совершил 70 обстрелов. В результате зафиксировано более трех десятков разрушений в 20 населенных пунктах: разбитые дома, авто, имущество в Гуляйполе, Орехове, Степногорске и окрестных селах, сообщает Запорожская ОВА.