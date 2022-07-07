Россияне обстреляли школу-интернат в Харькове: эксклюзивные кадры страшных последствий удара

Сегодня, 7 июля, россияне в очередной раз ударили по Харькову. Две ракеты попали на территорию школы-интерната.

Повезло, что они не попали в здание. Однако в результате ударной волны выбило все окна, вырывало дверь и повредило крышу, а во дворе школы образовались огромные воронки. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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В школе учились и жили творческие дети

Вражескому удару подверглась специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с ослабленным зрением. В школе рассказывают, что многие кабинеты недавно отремонтировали, но теперь придется все делать заново. В частности, пострадал музыкальный кабинет и спортивный зал.

По словам Анны, в школе учились и жили 260 детей. Многие учащиеся занимались музыкой и участвовали в паралимпиадах. На время каникул и неблагоприятной ситуации с COVID-19 дети находились дома с родителями.

К счастью, обошлось без жертв, а сами классы целы,

– сказала корреспондентка.

Последствия ракетного удара по школе-интернату / Фото Анны Черненко

Школе нужна помощь

Сейчас в школе продолжаются ремонтные работы, чтобы быстро восстановить уцелевшее. Приобщаются родители, дети и волонтеры. Руководство школы обращается ко всем желающим с просьбой о поддержке. Есть потребность в материалах и помощи в закрытии окон.

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Заметим, оккупанты постоянно бьют по учебным заведениям Харькова. Только за последнюю неделю пострадала школа в Новобаварском районе, гимназия в Шевченковском районе, лицей и техучилище, а также педагогический университет.

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