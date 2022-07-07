Пощастило, що вони не потрапили у будівлі. Однак внаслідок ударної хвилі вибило усі вікна, вирвало двері та пошкодило дах, а на подвір'ї школи утворилися величезні вирви. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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У школі навчалися та жили творчі діти

Ворожому удару піддалася спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей з ослабленим зором. У школі розповідають, що багато кабінетів недавно відремонтували, але тепер доведеться усе робити наново. Зокрема, постраждали музичний кабінет та спортивна зала.

За словами Анни Черненко, у школі вчилися і жили 260 діток. Багато учнів займалися музикою і брали участь у паралімпіадах. На час канікул та несприятливої ситуації щодо COVID-19 діти перебували вдома з батьками.

На щастя, обійшлося без жертв, а самі класи цілі,

– сказала кореспондентка.

Наслідки ракетного удару по школі-інтернату / Фото Анни Черненко, 24 канал

Школі потрібна допомога

Наразі у школі тривають ремонтні роботи, аби швидко відновити те, що вціліло. Долучаються батьки, діти та волонтери. Керівництво школи звертається до усіх охочих з проханням про підтримку. Є потреба у матеріалах та допомозі у закритті вікон.

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Зауважимо, окупанти невпинно б'ють по навчальних закладах Харкова. Лише за останній тиждень постраждали школа у Новобаварському районі, гімназія в Шевченківському районі, ліцей та техучилище, а також педагогічний університет.

Зверніть увагу! Харків'яни масово повертаються додому. Наразі у місті залишається до мільйона осіб – це більше ніж половина жителів. Місцева влада закликає людей утриматися й за можливості перечекати загрозу у більш безпечних регіонах. Річ у тім, що в умовах регулярних обстрілів масове скупчення людей стає особливо небезпечним. Крім того, це навантаження на транспортну систему, систему охорони здоров'я та житловий фонд.

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