В результате обстрелов погибли и ранены местные жители. Среди них волонтер, который получил травмы.

Важно "Последний день в Азовстале": обнародовали мощное видео, кадры которого передал Гарнизон Мариуполя

Также повреждены 58 объектов инфраструктуры, частные и многоэтажные дома, хозяйственные постройки.


Обстрел домов / Фото Национальная полиция

Известно, что во время артиллерийских вражеских обстрелов в городе Северодонецк снаряд попал в здание общеобразовательной школы. Женщина 65 лет и ее сын 44 года – погибли. Еще несколько граждан получили минно-взрывные травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.

Кроме этого, кафиры попали в предприятие, из-за чего произошло возгорание одного из помещений.


Последствия российского обстрела / Фото Национальная полиция

Несмотря на сложные условия войны, сотрудники полиции продолжают содержать правопорядок, раскрывать преступления, а также занимаются эвакуацией и доставкой гуманитарной помощи местным жителям.

Какая ситуация в Луганской области: последние новости

  • Россия уже давно сосредоточила основные усилия на том, чтобы захватить Луганщину . Однако вскоре ситуация станет еще более тяжелой и напряженной. Об этом сообщил глава Луганской ОВА 21 мая.
  • По словам главы Луганской областной гражданской администрации Сергея Гайдая, ожесточенные бои продолжаются в окрестностях города. А сам Северодонецк обстреливают непрерывно – и днем, и ночью. Русские буквально уничтожают каждый дом.
  • В Северодонецке Луганской области удалось возобновить газоснабжение, несмотря на регулярные российские обстрелы. С электричеством и водой до сих пор проблемы.
  • С Луганщины продолжают эвакуировать мирных жителей . В частности, 20 мая удалось вывезти 38 человек. Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
  • Российские кафиры, захватившие Рубежное, понесут потери в технике и живой силе. Защитники Луганской области продолжают ликвидировать захватчиков.
  • Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что утром российские захватчики обстреляли школу в Северодонецке. Там от вражеских атак скрывались люди.

Вас это может заинтересовать – в МВД сказали, что помогло ВСУ в первые недели войны: смотрите видео