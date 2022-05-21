Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені місцеві мешканці. Серед них волонтер, який зазнав травмувань.

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Також пошкоджено 58 об’єктів інфраструктури, приватні та багатоповерхові будинки, господарчі споруди.



Обстріл будинків / Фото Національна поліція

Відомо, що під час артилерійського ворожого обстрілу в місті Сєвєродонецьк снаряд потрапив у будівлю загальноосвітньої школи. Жінка 65 років та її син 44 років – загинули. Ще декілька громадян отримали мінно-вибухові травми та були госпіталізовані до медичного закладу.

Крім цього, окупанти поцілили в підприємство, через що сталося займання одного з приміщень.



Наслідки російського обстрілу / Фото Національна поліція

Попри складні умови війни працівники поліції продовжують утримувати правопорядок, розкривати злочини, а також займаються евакуацією та доставкою гуманітарної допомоги місцевим мешканцям.

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