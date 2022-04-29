Россияне обстреляли школу в Северодонецке

Сегодня утром, 19 апреля, россияне снова обстреляли Северодонецк в Луганской области. В этот раз под удар попала городская школа. В потолке здания виднеется дыра от снаряда, а спасатели ликвидировали пожар.

Об этом сообщили на странице Луганской ОГА в фейсбуке. Глава ЛОГА прокомментировал вражеский обстрел и рассказал о ликвидации последствий.

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По словам Сергея Гайдая, артиллерийские обстрелы Северодонецка начались сегодня утром. В результате попадания снаряда занялось здание общеобразовательной школы. Глава ОГА отметил, что огнеборцы ГСЧС успели вовремя и ликвидировали пожар.

Последствия авиаобстрела школы в Северодонецке | фото ЛОГА

Коротко о последних обстрелах Луганской области:

За сутки, 27 апреля, вражеские войска 29 раз обстреляли гражданские дома в Луганской области. Враг по 10 раз обстрелял Попасную и Лисичанск, а также 4 длительных обстрела вели по Горской общине.

Также 27 апреля, россияне нанесли удары по единственной больнице в Северодонецке, где находились около 50 пациентов. В настоящее время медучреждение продолжает функционировать. Областная власть обеспечивает его всем необходимым для спасения людей.

Оккупанты непрерывно обстреливали города Луганщины 26 апреля: Северодонецк, Рубежное, Попасную, Лисичанск, Нижнее, Горское, Белогоровку. В результате повреждена инфраструктура, а также погибли 2 женщины, еще 5 человек получили ранения.

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