Россияне обстреляли Шосткинский район на Сумщине: один человек получил ранения

Российский агрессор совершил очередной циничный обстрел на Сумщине. Под огнем российских оккупантов оказался Шосткинский район.

Оккупанты повредили гражданский дом

Об обстреле Шосткинского района сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Сообщается, что россияне нанесли удар утром 8-го апреля.

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В результате обстрела оккупантов в селе Собичево поврежден жилой дом мирных жителей. Также из-за обстрела один человек получил ранение.

Живицкий информирует, что у пострадавшего человека осколочное ранение.

Сегодня утром российские войска обстреляли Шосткинский район. В селе Собичеве поврежден жилой дом мирных жителей. Один человек получил осколочное ранение,

– говорится в сообщении главы Сумской ОВА.

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