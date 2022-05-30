Россияне обстреляли Сумскую область артснарядами, начиненными флешетами
Источник:Госпогранслужба
Российские оккупанты утром 30 мая стреляли со своей территории по Сумской области. Они применили артиллерийские снаряды, начиненные флешетами.
Флешеты находили в телах убитых на Киевщине
Россияне трижды открывали огонь из своей деревни Теткино. Обстрелы вели по Шосткинскому району Сумской области.
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Стальные стержни из русских снарядов повредили строения и имущество местных жителей.Справка . Флешеты – это острые гвоздь снаряды с оперенным хвостом для стабилизации полета. Их использовали во время Первой мировой войны.
Такие же боевые элементы судмедэксперты находили в телах мирных украинцев, которых российская армия убила в Буче и в Ирпене Киевской области.
Смотрите видео обстрелов Сумской области:
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий также рассказал, что территорию Хотинского общества обстреляли ракетами с кассетными снарядами.
Они особенно опасны, потому что не все сразу разрываются, попадают на большие участки территории и представляют опасность для гражданских людей.
– отметил чиновник.
Оккупанты обстреляли Сумщину кассетными снарядами / Фото с телеграммы Дмитрия Живицкого
Это оружие является запретным международным правом / Фото с телеграммы Дмитрия Живицкого
Обломки российского снаряда в Сумской области / Фото с телеграмму Дмитрия Живицкого
Россияне гатили по приграничной ночью
Российские кафиры не дают пограничным городам и селам Сумской области ни дня покоя. Ночью против 30 мая они стреляли по региону из разного оружия:
- 2 ракеты запустили по Хотинской общине Сумского района;
- 6 раз с территории России открывали огонь из реактивных систем залпового огня;
- 10 обстрелов произвели из самоходных артиллерийских установок по территории Белопольского общества;
- 8 выстрелов нанесли из миномета по Середино-Будской общине Шосткинского района.
К счастью, никто из местных жителей не пострадал.
Ранее Россияне снова обстреляли приграничья Черниговщины и Сумщины: раздались 12 взрывовОбратите внимание! 28 мая враг выпустил по Сумщине 6 неуправляемых ракет. В результате атаки разрушений подверглись церкви, частный дом, дорога и детский сад. Кроме того, пострадала местная жительница. Какие травмы получила женщина и в каком она состоянии – неизвестно.
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