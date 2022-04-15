Россияне обстреляли Васильевку на Запорожье: один человек погиб, еще 5 – пострадали

Город Васильевка на Запорожье пострадал от обстрелов российских оккупантов. В результате огня, который вели оккупанты, погиб один человек.

Из-за обстрелов повреждено несколько жилых домов

В Запорожской ОВА сообщили, что оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы по городу Васильевка. Вероятно, россияне вели огонь со своих позиций в Михайловке и в Орлянском.

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В результате российского обстрела один человек погиб. Еще пятеро получили ранения.

Сообщается, что из-за обстрелов повреждено несколько жилых домов в центре города и так называемый частный сектор "колхозка".

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