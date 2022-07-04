Россияне "Градом" обстреляли Заградовку в Херсонской области: погиб человек

Россияне продолжают обстреливать села в Херсонской области. На этот раз под вражеским артиллерийским обстрелом оказалась Заградовка.

Россияне обстреляли Заградовку

Оккупанты использовали "Грады" против мирного населения. В результате обстрелов есть пострадавшие и жертва.

Внимание "За кривое слово могут убить": Буча повторяется в прифронтовых поселках Херсонской области

Сегодня из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" противник обстрелял населенный пункт Заградовка, Херсонской области,

– говорится в сообщении группировки войск "Каховка".

По предварительным данным, в результате обстрела погибло гражданское лицо и один человек травмирован. Детали и количество пострадавших от обстрелов устанавливают.

Коротко о ситуации в Херсонской области

Россияне совершают зверства в прифронтовых поселках Херсонской области. Активист Владимир Молчанов рассказал, что оккупанты устраивают "Бучу" на правом берегу в прифронтовой полосе.

Вооруженные Силы Украины продвигаются на Юге и приближаются к Херсону. В частности, защитникам удалось уволить поселок Ивановка. оккупанты пытались его отбить, однако безрезультатно.

Боясь контрнаступления ВСУ, оккупанты сосредотачиваются на оборудовании позиций и укреплений. По данным Генштаба, с территории Крыма в Херсонскую область россияне завезли 17 вагонов боеприпасов.

За минувшие сутки на южном фронте защитники атаковали ракетами и авиацией вражеские склады с боеприпасами, а также уничтожили 47 оккупантов и ряд единиц техники.

Из-за боевых действий на полях с пшеницей и в лесах Херсона вспыхнули пожары. Огонь уничтожил дома местных жителей и ранил скот. В Бериславском и Каховском районах, а также в областном центре, ситуация очень напряженная.

Важно – в Херсонской области ВСУ успешно наступают: смотрите видео