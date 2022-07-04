Росіяни обстріляли Заградівку

Окупанти використовували "Гради" проти мирного населення. Внаслідок обстрілів є постраждалі та жертва.

Увага "За криве слово можуть вбити": Буча повторюється у прифронтових селищах Херсонщини

Сьогодні з реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" противник обстріляв населений пункт Заградівка, Херсонської області,

– йдеться у повідомленні угруповання військ "Каховка".

За попередніми даними, в результаті обстрілу загинула цивільна особа та одна особа травмована. Деталі та кількість постраждалих від обстрілу встановлюють.

Коротко про ситуацію на Херсонщині

Росіяни чинять звірства у прифронтових селищах Херсонщини. Активіст Володимир Молчанов розповів, що наразі окупанти влаштовують "Бучу" на правому березі у прифронтовій смузі.

Збройні Сили України просуваються на Півдні та наближаються до Херсона. Зокрема, захисникам вдалося звільнити селище Іванівка. Окупанти намагалися його відбити, однак безрезультатно.

Боячись контрнаступу ЗСУ, окупанти зосереджуються на обладнанні позицій та укріплень. За даними Генштабу, з території Криму на Херсонщину росіяни завезли 17 вагонів боєприпасів.

За минулу добу на південному фронті захисники атакували ракетами та авіацією ворожі склади з боєприпасами, а також знищили 47 окупантів та низку одиниць техніки.

Через бойові дії на полях з пшеницею та у лісах Херсонщини спалахнули пожежі. Вогонь понищив будинки місцевих мешканців та поранив худобу. У Бериславському та Каховському районах, а також в обласному центрі ситуація дуже напружена.

Важливо – на Херсонщині ЗСУ успішно наступають: дивіться відео