Обстрел Запорожья: в доме пробило дыру в стене на 1,5 метра – впечатляющие фото

Российские ракеты 21 октября попали в многоэтажку и школу в Запорожье. В стене одного из домов пробило дыру диаметром до 1,5 метра.

К счастью, в той квартире никого не было, поскольку семья выехала из дома несколько недель назад. К слову, стреляли россияне ракетами С-300.

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Есть 5 раненых

По предварительной информации, ранения получили 5 человек. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев отметил, что четверо находятся в состоянии средней тяжести, их госпитализировали. Один человек остался на амбулаторном лечении.

Обстрел Запорожья / Фото Офиса генпрокурора и МТМ:

Масштабные разрушения

В пятиэтажном жилом доме разрушена стена и поврежден газопровод. Утечка газа вызвала пожар.

Другой снаряд прилетел в школу. В учебном заведении повреждена крыша и выбиты стекла. Получили частичные разрушения другие объекты гражданской инфраструктуры областного центра.

Следователи уже начали расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Заметим, утром 21 октября россияне атаковали ракетами Харьков. Враги попали в одно из предприятий в Киевском районе. Сначала сообщили о 6 раненых. Затем Синегубов рассказал, что был повторный обстрел, во время которого пострадали еще три человека.

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