В результате ночного удара по Запорожью повреждены 6 многоэтажек: фото последствий обстрела

российские оккупанты совершили огневую атаку на Запорожье. Как всегда, враг целился в жилые дома и гражданские объекты.

Подлые российские оккупанты ночью атаковали Запорожье. Под покровом ночи враг планировал повредить инфраструктуру и унести жизнь мирных украинцев.

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Последствия ночного обстрела Запорожья

Как сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, сейчас известно о попадании снарядов российских оккупантов в 6 жилых помещений. Погибших и пострадавших в результате обстрелов нет.

В домах вылетели стекла и разрушенные оконные рамы. На местах уже активно работают коммунальщики. Жителей просят обращаться по номеру 15-80 на случай повреждения других зданий.

Последствия обстрела Запорожья​: фото

Война россии с Украиной: последние события

российские оккупанты нанесли масштабный удар по Днепропетровской области, тревога звучала всю ночь. Известно о пострадавших и разрушениях.

Появляются новые истории подтверждения похищения украинских детей. Оккупанты вывозят их в россию и отдают в семьи граждан страны-оккупанта.

путин сам руководит командирами военных подразделений оккупантов в Украине. Аналитики утверждают, что шойгу и другое руководство российской армии – просто формальность.

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