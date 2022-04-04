Россияне обстреляли жилой сектор в Дергачах: 3 человека погибли, 7 – ранены

Российские захватчики продолжают атаковать Харьковскую область, в частности Дергачи. Там в результате обстрелов за сутки погибли 3 человека, еще 7 получили ранения.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что боевые операции россиян в области завершаются неудачами. Поэтому они прибегают к давлению на мирное население.

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Россияне атаковали Дергачи

За сутки 3 апреля захватчики нанесли 17 ударов по районам Салтовки, Пятихаток, Дергачей. В результате обстрела жилого сектора Дергачей погибли 3 человека. Кроме того, еще 7 получили ранения.

А из-за атак по Слободскому району Харькова 7 человек погибли, 34 – получили ранения. Среди пострадавших есть дети, 3 из них – в тяжелом состоянии.

Напомним, в Генштабе Вооруженных Сил сообщили, что в районе Барвенково в Харьковской области враг проводит разведку. Также он пытается восстановить мост через Северский Донец вблизи Изюма.

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