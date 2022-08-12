Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Им удалось перехватить разговор россиян о взрывах в Крыму.
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О чем говорится в перехвате
российский военный разговаривает со знакомой об атаке по авиабазе в Саках. Женщина говорит, что от 11 бригады почти ничего не осталось, а выживших переведут в другое место.
Оккупант подтверждает ее слова и говорит, что бригаду могут расформировать, поскольку осталась меньшая часть военных. Женщина отметила, что, по версии СМИ, объект взорвался, а местные не соглашаются, потому что заявляют – видели в небе ракеты.
"Говорят, что видно было, как летели ракеты. Разве так может взорваться? Вроде бы это действительно прилетели ракеты HIMARS", – сказала россиянка.
разговор оккупанта со знакомой: смотрите видео
Удар по пропаганде
Британское издание Guardian приравнивает уничтожение авиабазы в Саках к затоплению крейсера "Москва". Свидетелями взрывов были отдыхавшие на пляже люди. Они будут способствовать распространению паники.
Обратите внимание – чем могли ударить по Крыму: смотрите видео
Что известно о взрывах в Новофедоровке: коротко
- О взрывах на авиабазе оккупантов стало известно 9 августа. Именно с этого объекта взлетают истребители и бомбардировщики, атаковавшие Юг Украины.
- По словам внештатного советника руководителя Офиса Президента Алексея Арестовича, на момент взрывов в Саках находились 13 Су-30СМ, 12 Су-24МР, 6 вертолетов и 1 Ил-76.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что на аэродроме сдетонировал склад артиллерийских боеприпасов.
- После инцидента тысячи россиян в панике начали уезжать из Крыма. Ранее оккупационные власти полуострова уверяли, что имеют самое надежное ПВО.
- Из-за паники образовались пробки. Россияне записывали слезящиеся видео, как им не хочется ехать на родину.