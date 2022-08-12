Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Їм вдалося перехопити розмову росіян про вибухи у Криму.

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Про що мовиться у перехоплення

російський військовий розмовляє зі знайомою про атаку по авіабазі в Саках. Жінка говорить, що від 11 бригади майже нічого не залишилося, а тих, хто вижив, переведуть деінде.

Окупант підтверджує її слова і каже, що бригаду можуть розформувати, оскільки залишилася менша частина військових. Жінка зазначила, що, за версією ЗМІ, об'єкт вибухнув, а місцеві не погоджуються, бо заявляють – бачили у небі ракети.

"Кажуть, що видно було, як летіли ракети. Хіба так щось може підірватися? Начебто це справді прилетіли ракети HIMARS", – сказала росіянка.

розмова окупанта зі знайомою: дивіться відео

Удар по пропаганді

Британське видання Guardian прирівнює знищення авіабази у Саках до затоплення крейсера "Москва". Свідками вибухів були люди, які відпочивали на пляжі. Вони сприятимуть поширенню паніки.

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