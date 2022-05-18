Россияне обустраивают дополнительные огневые позиции и защитные сооружения у границы с Украиной

Захватчики не только не собираются прекращать войны против Украины, но начали бояться наступления наших героев. Враг производит укрепление границ и усиление своих подразделений.

Российские оккупанты продолжают укреплять свои границы. Враг думает не только о пополнении своих сил в Украине, но и о защитных действиях в случае наступательных действий ВСУ на Россию.

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Российские оккупанты укрепляют границы

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, российские оккупанты продолжают производить обстрелы приграничных районов Сумской и Черниговской областей. Враг с помощью артиллерии совершил нападение на Янжуловку и Прогресс.

Также стало известно, что российские оккупанты оборудуют дополнительные огневые позиции и защитные сооружения у украинской границы в Брянской и Курской областях. Была зафиксирована попытка врага провести воздушную разведку с помощью БПЛА, решисты хотели выявить позиции наших войск и артиллерии, а также маршруты выдвижения.

В Курской области российские оккупанты пополняют свои запасы боеприпасов и материально-технических средств. Напряженная ситуация на границе и в направлении Харькова: решисты держат в полной боевой готовности подразделения 32-й дивизии противовоздушной обороны 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны военно-космических сил.

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Как сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, характер войны меняется. В ВСУ благодаря оружию западных партнеров появился наступательный потенциал, а оккупанты не имеют ресурса для наступления и начинают отказываться от участия в боевых действиях, чтобы сохранить свою жизнь. Рашисты начинают понимать, что теперь в их задаче будет оборона, а этого они не планировали.

Российские оккупанты продолжают блокировать Черное море, сейчас там находится 11 вражеских судов. Впрочем, активные действия рашисты проводить не могут – им мешает шторм. Также есть информация о том, что на российских ракетных кораблях имеется около 30 крылатых снарядов.

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