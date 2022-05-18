Почему в районе будут раздаваться взрывы

Пугаться не стоит. Также не нужно бежать в укрытие.

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Это специалисты спецслужб будут обезвреживать остатки вражеских ракет, прилетевших в район в ночь на вчера,

– рассказал глава Львовской ОВА Максим Княжицкий.

Чиновник подчеркнул, что ситуация контролируемая, а угрозы для людей нет.

Княжицкий отметил, что о воздушной тревоге сообщают официальные источники информации, а также сирены.

Детали о последнем ракетном ударе по Львовщине

Ночью на 17 мая жители Львовской области услышали взрывы. Громко было и в областном центре. Мэр Андрей Садовый рассказал, что в городе работали силы ПВО.

Впоследствии Козицкий рассказал, что россияне атаковали военный объект на Яворовском полигоне. Пострадала железная дорога.

Ударная волна повредила частные дома в селе Старичи, расположенном возле полигона. В домах местных жителей выбило окна и двери.

Также разрушения получили школа, детский садик и амбулатория.

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Обратите внимание! Впервые российские военные обстреляли Яворовский полигон утром 13 марта. Тогда враг выпустил в Международный центр миротворчества около 30 ракет. К сожалению, 35 человек погибли, а еще 134 – получили ранения. Известно, что иностранных инструкторов или военных среди потерпевших не было.

Почему россияне часто атакуют Львов

Оккупационные войска уже несколько раз наносили ракетные удары по Львову. Андрей Садовый объяснил, что враг хочет держать людей в напряжении и поставить под вопрос безопасность в городе. В то же время, мэр уверяет, что для тех людей, которые вовремя реагируют на сообщения о воздушной тревоге и прячутся в укрытии, – опасности нет.

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