Чому в районі лунатимуть вибухи

Лякатися не варто. Також не потрібно бігти в укриття.

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Це фахівці спецслужб будуть знешкоджувати залишки ворожих ракет, які прилетіли в район у ніч на вчора,

– розповів голова Львівської ОВА Максим Княжицький.

Чиновник наголосив, що ситуація контрольована, а загрози для людей – немає.

Княжицький зазначив, що про повітряну тривогу повідомляють офіційні джерела інформації, а також сирени.

Деталі про останній ракетний удар по Львівщині

Уночі проти 17 травня мешканці Львівської області почули вибухи. Гучно було й в обласному центрі. Мер Андрій Садовий розповів, що в місті працювали сили ППО.

Згодом Козицький розповів, що росіяни атакували військовий об'єкт на Яворівському полігоні. Постраждала також залізниця.

Ударна хвиля пошкодила приватні будинки у селі Старичі, яке розташоване біля полігону. У домівках місцевих мешканців повибивало вікна та двері.

Також руйнувань зазнали школа, дитячий садочок та амбулаторія.

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Зверніть увагу! Вперше російські військові обстріляли Яворівський полігон зранку 13 березня. Тоді ворог випустив на Міжнародний центр миротворчості близько 30 ракет. На жаль, 35 людей загинули, а ще 134 – зазнали поранень. Відомо, що іноземних інструкторів або військових серед потерпілих не було.

Чому росіяни часто атакують Львів

Окупаційні війська вже декілька разів завдавали ракетних ударів по Львову. Андрій Садовий пояснив, що так ворог хоче тримати людей у напрузі та поставити під питання безпеку в місті. Водночас мер запевняє, що для тих людей, які вчасно реагують на повідомлення про повітряну тривогу й ховаються в укритті, – небезпеки немає.

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