Відповідну інформацію Андрій Садовий розповів в ефірі каналу "Рада". Зокрема він пояснив, що в ніч проти 17 травня спрацювала ППО.

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Садовий розповів про причини атак на Львів

Андрій Садовий розповів, що, по-перше, Росія намагається атакувати об'єкти інфраструктури, проте це їм не вдається.

А також, щоб тримати людей в напрузі, щоб люди були перелякані. По-друге, у Львові є дуже багато міжнародних організацій, міжнародних офісів і це також ставить питання, чи безпечно є у Львові,

– розповів Садовий.

Проте запевнив людей: "Якщо ви вчасно реагуєте та йдете в укриття, то це (мовиться про перебування у місті – 24 канал) безпечно". Мер Львова пояснив, що такою є тактика ворога та закликав не звертати на це увагу і якісно виконувати свою роботу.

Андрій Садовий пригадав, що у Львові поставили собі за мету вибудувати потужний центр реабілітації, адже місто щодня приймає поранених.

Коротко про останню атаку на Львівщину

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