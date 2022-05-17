Відповідну інформацію Андрій Садовий розповів в ефірі каналу "Рада". Зокрема він пояснив, що в ніч проти 17 травня спрацювала ППО.
Зауважте Дві повітряні тривоги та дві масові хвилі ракетних вильотів, – Садовий про обстріл на Львівщині
Садовий розповів про причини атак на Львів
Андрій Садовий розповів, що, по-перше, Росія намагається атакувати об'єкти інфраструктури, проте це їм не вдається.
А також, щоб тримати людей в напрузі, щоб люди були перелякані. По-друге, у Львові є дуже багато міжнародних організацій, міжнародних офісів і це також ставить питання, чи безпечно є у Львові,
– розповів Садовий.
Проте запевнив людей: "Якщо ви вчасно реагуєте та йдете в укриття, то це (мовиться про перебування у місті – 24 канал) безпечно". Мер Львова пояснив, що такою є тактика ворога та закликав не звертати на це увагу і якісно виконувати свою роботу.
Андрій Садовий пригадав, що у Львові поставили собі за мету вибудувати потужний центр реабілітації, адже місто щодня приймає поранених.
Коротко про останню атаку на Львівщину
- Вночі проти 17 травня після оголошення повітряної тривоги у Львові було чутно вибухи.
- Після цього Андрій Садовий підтвердив інформацію та закликав людей перебувати в укриттях.
- Мер Львова повідомив, що на Львівщині було 2 повітряні тривоги та 2 масові хвилі ракетних вильотів. На щастя, у обласному центрі жодна ракета не приземлилась, адже добре спрацювали сили ППО.
- Очільник Львівської ОВА Максим Козицький також повідомив, що в області спрацювала ППО. Окрім цього, посадовець пояснив, що Росія обстріляла Яворівський район біля кордону з Польщею. Зокрема влучили в об'єкт інфраструктури регіональної філії Львівська залізниця, що на Яворівщині.
- Також під час атаки російських окупантів постраждала Новояворівська громада – там пошкодження отримали приватні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема амбулаторія, школа та дитсадок. Ба більше, вибиті вікна та поламані двері були на території старостату у Старичах.
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