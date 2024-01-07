Глава Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал, что россияне будут использовать пыточную в Суходольске для пыток над своими военными. До этого там размещали украинцев.
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Оккупанты проводят "профилактические беседы"
По словам Лысогора, обустраивать такие пыточные для своих военных россияне начали еще в апреле 2023 года. Он также отметил, что на оккупированных территориях людям очень внимательно следует читать новости. Глава ОВА подчеркнул, что угроза представляет все, что не согласовано с оккупационными властями.
Тем более, опасно выражать свое мнение в поддержку Украины. Ведь очень часто наших людей оккупанты задерживают и проводят потом "профилактические беседы". Это очень опасно для украинцев на временно оккупированных территориях,
– рассказал Лысогор.
В то же время, люди на оккупированных территориях прекрасно видят отношение оккупантов к ним. Кроме этого, они видят, как россияне относятся к своим военным.
Оккупированные территории: последние новости
- Оккупационные власти Мариуполя пытались создать непринужденную атмосферу в городе во время новогодних праздников. Однако добиться цели не удалось. Часть горожан просто не праздновала, а часть была шокирована действиями россиян. Для сохранения антуража оккупанты поставили в городе две елки. Одна из них стояла возле Драмтеатра, где ранее из-за российских обстрелов погибли сотни человек. Детальнее о том, как "праздновали" россияне в Мариуполе 24 Канала рассказал Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя.
- Враг несет потери и нуждается постоянного пополнения живой силы. Для этого, в частности, использует оккупированные территории Украины. Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал 24 Каналу, что россияне усилили мобилизационное давление на оккупированных территориях. По его словам, можно увидеть несколько тенденций.
- На временно оккупированной Луганской области катастрофическая ситуация с медициной. Граждане там регулярно сталкиваются с несколькими существенными проблемами. Об этом 24 Канала рассказал бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что с начала оккупации местные медицинские учреждения перестроились на лечение раненых захватчиков. Гражданским могут помочь только в случае, если ситуация действительно критическая.