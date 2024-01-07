Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор розповів, що росіяни будуть використовувати катівню у Суходольську для тортур над своїми військовими. До цього там розміщували українців.
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Окупанти проводять "профілактичні бесіди"
За словами Лисогора, облаштовувати такі катівні для своїх військовим росіяни почали ще в квітні 2023 року. Він також зауважи, що на окупованих територіях людям дуже уважно слід читати новини. Голова ОВА наголосив, що загрозу становить все, що не погоджено з окупаційною владою.
Тим паче небезпечно висловлювати свою думку на підтримку України. Адже дуже часто наших людей окупанти затримують і проводять потім "профілактичні бесіди". Це дуже небезпечно для українців на тимчасово окупованих територіях,
– розповів Лисогор.
Водночас люди на окупованих територіях чудово бачать ставлення окупантів до них. Крім цього, вони бачать, як росіяни ставляться до своїх військових.
Окуповані території: останні новини
- Окупаційна влада Маріуполя намагалася створити невимушену атмосферу в місті під час новорічних свят. Однак досягнути мети не вдалось. Частина містян просто не святкувала, а частина була шокована діями росіян.Для збереження антуражу окупанти поставили у місті дві ялинки. Одна з них стояла біля Драмтеатру, де раніше через російський обстріл загинули сотні людей. Детальніше про те, як "святкували" росіяни у Маріуполі 24 Каналу розповів Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя.
- Ворог зазнає втрат і потребує постійного поповнення живої сили. Для цього, зокрема, використовує окуповані території України. Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів 24 Каналу, що росіяни посилили мобілізаційний тиск на окупованих територіях. За його словами, можна побачити кілька тенденцій.
- На тимчасово окупованій Луганщині катастрофічна ситуація з медициною. Цивільні там регулярно зіштовхуються з кількома суттєвими проблемами. Про це 24 Каналу розповів колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зауваживши, що з початку окупації місцеві медичні заклади перелаштувалися на лікування поранених загарбників. Цивільним можуть допомогти лише у випадку, якщо ситуація дійсно критична.