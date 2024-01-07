Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор розповів, що росіяни будуть використовувати катівню у Суходольську для тортур над своїми військовими. До цього там розміщували українців.

Дивіться також "Елітний полк перетворили в збіговище зеків": росіяни скаржаться на долю свого війська

Окупанти проводять "профілактичні бесіди"

За словами Лисогора, облаштовувати такі катівні для своїх військовим росіяни почали ще в квітні 2023 року. Він також зауважи, що на окупованих територіях людям дуже уважно слід читати новини. Голова ОВА наголосив, що загрозу становить все, що не погоджено з окупаційною владою.

Тим паче небезпечно висловлювати свою думку на підтримку України. Адже дуже часто наших людей окупанти затримують і проводять потім "профілактичні бесіди". Це дуже небезпечно для українців на тимчасово окупованих територіях,

– розповів Лисогор.

Водночас люди на окупованих територіях чудово бачать ставлення окупантів до них. Крім цього, вони бачать, як росіяни ставляться до своїх військових.

Окуповані території: останні новини