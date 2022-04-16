Россияне в очередной раз обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод
Источник:телеграм Сергея Гайдая
Утром 16 апреля оккупанты ударили по нефтяному заводу в Лисичанске. Поднялся пожар на площади 5000 квадратных метров.
Спасатели до сих пор борются с огнем, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Важно Луганщину обстреливают днем и ночью: разрушение области достигло ужасных масштабов
Завод обстреливают не в первый раз
Гайдай подчеркнул, что это уже не первый обстрел этого завода. Россияне целятся в него периодически, чтобы измотать ГСЧС.
Топлива там нет, но горят остатки нефтешлама.
Лисичанск обстреливают постоянно
В то же время россияне продолжают накрывать жилые кварталы Лисичанска. Обстрелы продолжаются и днем, и ночью. Разрушение области, по словам Гайдая, достигло ужасающих масштабов.
Помогать тем, кто остался, становится крайне тяжело, ведь погибают волонтеры.
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