Враг оккупировал Новое в Донецкой области, продвинулся в Часовом Яру и не только: обновленная карта DeepState

Россияне оккупировали поселок Новое в Донецкой области. Также продвинулись в районе еще 3 населенных пунктов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Какая ситуация на фронте сегодня: карта DeepState

В ночь на 15 мая аналитики обновили свою карту боевых действий.

Враг оккупировал Новое, а также продвинулся в Часовом Яру, Малиновке и возле Новой Полтавки,

– отметили в DeepState.

Заметим, поселок Новое входит в Лиманскую территориальную громаду Донецкой области.

Россияне оккупировали Новое: смотрите на карте

Агрессор продвинулся в Часовом Яру: смотрите на карте

Оккупанты имели определенные успехи в Малиновке. Это село Гродовской общины Покровского района Донецкой области. Расстояние до Покровска составляет около 20 километров.

Продвижение врага в Малиновке: смотрите на карте

Также россияне продвинулись возле Новой Полтавки. Это село Ильиновской громады Краматорского района Донецкой области. До райцентра – около 28 километров.

Оккупанты имели успехи возле Новой Полтавки: смотрите на карте