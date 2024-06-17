Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала рассказал, благодаря чему наши защитники имеют серьезную положительную динамику на Харьковщине.

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Продвижение ВСУ на Харьковщине

Свитан напомнил, что российские военные ворвались в Харьковскую область на двух участках: в районе Липцев и Волчанска, а это левый и правый берега Северского Донца. У нас сейчас есть положительная динамика по правому берегу этой реки.

По правому берегу гораздо проще выбивать россиян. Поэтому у нас там серьезная положительная динамика,

– сказал полковник запаса.

Он пояснил, что правый берег – западный, поэтому там удобнее двигаться. Речь идет, в частности, и о дальнейшем движении вдоль Северского Донца на север, если вытеснять оккупантов дальше на российскую территорию.

По его словам, на левом берегу немного сложнее, то есть в районе Волчанска. Поэтому все будет шаг за шагом: сначала вытесним захватчиков из-под Харькова хотя бы на 30-километровую дальность, а дальше возьмемся за Волчанск.

Враг в окружении в Волчанске

Военный эксперт считает, что россияне могли быть вытеснены с ближайших позиций, пытаясь укрыться на Волчанском агрегатном заводе. Этот завод небольшой, но там действительно может находиться до 200 оккупантов.

По его мнению, наша авиация, ракетчики и артиллерия похоронят захватчиков на этом заводе. Ведь они хотели увидеть Волчанск – и умереть. Такая большая задача была у российских оккупантов.

Нашим войскам придется эту последнюю мысль россиян воплотить в жизнь,

– заявил военный эксперт.

Россияне потеряли позиции в Серебрянском лесничестве

Бригады "Азов" и "Ураган" продвинулись на 1 километр в глубину и на 2 километра по фронту в Серебрянском лесничестве, выбив российских оккупантов. Полковник запаса отметил, что это оптимальный вариант при вытеснении врага и восстановлении своих позиций.

Азовцы в районе лесничества показывают чудеса,

– подчеркнул Свитан.

Ведь, добавил он, это серьезная штурмовая группа, которая выполняет поставленные задачи, если имеет достаточно техники и боеприпасов. Россияне это понимают и боятся выходить на позиции там, где начинают работать азовцы.

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