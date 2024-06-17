Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу розповів, завдяки чому наші захисники мають серйозну позитивну динаміку на Харківщині.

До речі Росіяни оточені і здаються в полон: у CNN розповіли про запеклі бої навколо Вовчанська

Просування ЗСУ на Харківщині

Світан нагадав, що російські військові вдерлися у Харківську область на двох ділянках: у районі Липців та Вовчанська, а це лівий та правий береги Сіверського Дінця. У нас зараз є позитивна динаміка по правому березі цієї річки.

На правому березі набагато простіше вибивати росіян. Тому у нас там серйозна позитивна динаміка,

– сказав полковник запасу.

Він пояснив, що правий берег – західний, тому там зручніше рухатися. Йдеться, зокрема, й про подальший рух уздовж Сіверського Дінця на північ, якщо витискати окупантів далі на російську територію.

Натомість, за його словами, на лівому березі трохи складніше, тобто в районі Вовчанська. Тож усе буде крок за кроком: спершу витиснемо загарбників з-під Харкова хоча б на 30-кілометрову дальність, а далі візьмемося за Вовчанськ.

Ворог в оточенні у Вовчанську

Військовий експерт вважає, що росіяни могли бути витиснуті з найближчих позицій, намагаючись сховатися на Вовчанському агрегатному заводі. Цей завод невеликий, але там справді може перебувати до 200 окупантів.

На його думку, наша авіація, ракетники й артилерія поховають загарбників на цьому заводі. Адже вони хотіли побачити Вовчанськ – і померти. Таке велике завдання було у російських окупантів.

Нашим військам доведеться цю останню думку росіян втілити у життя,

– заявив військовий експерт.

Росіяни втратили позиції в Серебрянському лісництві

Бригади "Азов" і "Буревій" просунулися на 1 кілометр у глибину та на 2 кілометри по фронту в Серебрянському лісництві, вибивши російських окупантів. Полковник запасу зауважив, що це оптимальний варіант під час витискання ворога й відновлення своїх позицій.

Азовці в районі лісництва показують дива,

– наголосив Світан.

Адже, додав він, це серйозна штурмова група, яка виконує поставлені завдання, якщо має достатньо техніки та боєприпасів. Росіяни це розуміють і бояться виходити на позиції там, де починають працювати азовці.

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