Россияне оправдывают циничный расстрел работника ЗАЭС "причастностью" к покушению на Шевчика
Источник:Запорожская ОВА
В Энергодаре 22 мая прогремел взрыв в доме, где живет мать коллаборанта Андрея Шевчика. После этого российские оккупанты расстреляли работника ЗАЭС, оправдываясь, что именно он был причастен к этому инциденту.
К счастью, мужчина выжил после нападения захватчиков. В настоящее время он находится в больнице.
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Оккупанты оправдывают расстрел работника ЗАЭС причастностью к покушению на Шевчика
В Запорожской ОВА рассказали, что в Энергодаре россияне ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его из автоматического оружия.
Мужчину госпитализировали в городскую больницу с многочисленными пулевыми ранениями. Врачи борются за его жизнь,
– говорится в сообщении.
Между тем кафиры в своих телеграмм-каналах отчитались, что они ликвидировали "террориста", который якобы виноват в покушении на убийство коллаборанта и самопровозглашенного "мэра" Андрея Шевчика.
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Кратко о "покушении" на гауляйтера Шевчика
- В Энергодаре 22 мая прогремел взрыв в доме, где живет мать коллаборанта Шевчика.
- Соратник захватчиков часто заходит к ней в гости, а в тот день наведался вместе с двумя охранниками, ведь понимает всю опасность своего положения, поскольку даже во временно оккупированном городе сопротивление оккупационным властям до сих пор существует.
- Пока точно неизвестно, что стало причиной взрыва. Одной из версий является то, что захватчики, как и многие разы до сих пор на временно оккупированных территориях, решили убрать Шевчика, который не справился со "своими обязанностями".
- После этого инцидента россияне начали разыскивать вероятных организаторов покушения . Они врывались во все квартиры дома, в котором раздался взрыв. Также кафиры усилили осмотр на блокпостах и разыскивали автомобиль с двумя мужчинами.
- После взрыва Шевчик был отвезен на автомобиле с буквой Z в медико-санитарную часть. Медики обнаружили у него многочисленные ожоги, сотрясение головного мозга и перелом ключицы.
- Затем коллаборанта увезли в направлении временно оккупированного Мелитополя.
- По словам настоящего городского головы Дмитрия Орлова, либо местные медики отказались оказывать помощь предателю Украины, либо кафиры решили не доверять врачам Энергодара.
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