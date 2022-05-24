Россияне оправдывают циничный расстрел работника ЗАЭС "причастностью" к покушению на Шевчика

В Энергодаре 22 мая прогремел взрыв в доме, где живет мать коллаборанта Андрея Шевчика. После этого российские оккупанты расстреляли работника ЗАЭС, оправдываясь, что именно он был причастен к этому инциденту.

К счастью, мужчина выжил после нападения захватчиков. В настоящее время он находится в больнице.

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Оккупанты оправдывают расстрел работника ЗАЭС причастностью к покушению на Шевчика

В Запорожской ОВА рассказали, что в Энергодаре россияне ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его из автоматического оружия.

Мужчину госпитализировали в городскую больницу с многочисленными пулевыми ранениями. Врачи борются за его жизнь,

– говорится в сообщении.

Между тем кафиры в своих телеграмм-каналах отчитались, что они ликвидировали "террориста", который якобы виноват в покушении на убийство коллаборанта и самопровозглашенного "мэра" Андрея Шевчика.

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Кратко о "покушении" на гауляйтера Шевчика

В Энергодаре 22 мая прогремел взрыв в доме, где живет мать коллаборанта Шевчика.

Соратник захватчиков часто заходит к ней в гости, а в тот день наведался вместе с двумя охранниками, ведь понимает всю опасность своего положения, поскольку даже во временно оккупированном городе сопротивление оккупационным властям до сих пор существует.

Пока точно неизвестно, что стало причиной взрыва. Одной из версий является то, что захватчики, как и многие разы до сих пор на временно оккупированных территориях, решили убрать Шевчика, который не справился со "своими обязанностями".

После этого инцидента россияне начали разыскивать вероятных организаторов покушения . Они врывались во все квартиры дома, в котором раздался взрыв. Также кафиры усилили осмотр на блокпостах и разыскивали автомобиль с двумя мужчинами.

После взрыва Шевчик был отвезен на автомобиле с буквой Z в медико-санитарную часть. Медики обнаружили у него многочисленные ожоги, сотрясение головного мозга и перелом ключицы.

Затем коллаборанта увезли в направлении временно оккупированного Мелитополя.

По словам настоящего городского головы Дмитрия Орлова, либо местные медики отказались оказывать помощь предателю Украины, либо кафиры решили не доверять врачам Энергодара.

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