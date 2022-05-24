На щастя, чоловік вижив після нападу загарбників. Наразі він перебуває у лікарні.

До теми Окупанти увірвались до помешкання співробітника Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його

Окупанти виправдовують розстріл працівника ЗАЕС причетністю до замаху на Шевчика

У Запорізькій ОВА розповіли, що в Енергодарі росіяни увірвались до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його з автоматичної зброї.

Чоловіка шпиталізували до міської лікарні з численними кульовими пораненнями. Лікарі борються за його життя,

– мовиться у повідомленні.

Тим часом окупанти у своїх телеграм-каналах відзвітували, що вони ліквідували "терориста", який буцімто був винним у замаху на вбивство колаборанта та самопроголошеного "мера" Андрія Шевчика.

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Коротко про "замах" на гауляйтера Шевчика

В Енергодарі 22 травня прогримів вибух в будинку, де живе матір колаборанта Шевчика.

Поплічник загарбників часто заходить до неї в гості, а в той день навідався разом з двома охоронцями, адже розуміє всю небезпеку свого становища, позаяк навіть в тимчасово окупованому місті спротив окупаційній владі досі існує.

Наразі точно невідомо, що стало причиною вибуху. Однією з версій є те, що загарбники, як і численні рази досі на тимчасово окупованих територіях, вирішили прибрати Шевчика, який не впорався зі "своїми обов'язками".

Після цього інциденту росіяни почали розшукувати ймовірних організаторів замаху. Вони вривалися в усі квартири будинку, в якому пролунав вибух. Також окупанти посилили огляд на блокпостах та розшукували автомобіль з двома чоловіками.

Після вибуху Шевчика відвезли на автомобілі з літерою Z у медико-санітарну частину. Медики виявили у нього численні опіки, струс головного мозку та перелом ключиці.

Потім колаборанта повезли у керунку тимчасово окупованого Мелітополя.

За словами справжнього міського голови Дмитра Орлова, або місцеві медики відмовились надавати допомогу зраднику України, або окупанти вирішили не довіряти лікарям Енергодара.

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