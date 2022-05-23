У так званого "мера" струс головного мозку й перелом ключиці

Про наслідки підриву Андрія Шевчика розповів законно обраний мер Енергодара Дмитро Орлов. Шевчик підірвався у під'їзді разом з охоронцями й був доставлений до медико-санітарної частини в Енергодарі.

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За словами Орлова, у Шевчика численні опіки, струс головного мозку та навіть перелом ключиці.

Всі потерпілі були доставлені не швидкими, а автомобілями з буквами Z до медико-санітарної частини в місті Енергодар. Набігла купа військових. Після огляду у постраждалих були численні опіки, були пошкодження уламками вибухового пристрою м'яких тканин, струс головного мозку, і у Шевчика навіть перелом ключиці,

– сказав Орлов.

Законний мер Енергодара зазначив, що Шевчика та його посіпак вирішили не госпіталізувати в Енергодарі, а відвезли у лікарню до тимчасово окупованого Мелітополя.

"Медики або відмовились надавати допомогу або окупанти вирішили не довіряти медикам Енергодару і повезли в напрямку Мелітополя. Де зараз постраждалі та (який – 24 канал) їхній стан здоров'я, наразі не відомо", – розповів Орлов.

Він додав, що Шевчика, ймовірно, замінить Руслан Кірпічов, який родом з Донецької області.

Він не місцевий, тому про нього інформації досить мало у місцевих мешканців. Відомо, що останній місяць він був таким "смотрящим" за містом. У кращих традиціях Радянського союзу, коли є фейковий керівник і є людина, яка вирішує всі питання. Така ситуація є наразі. Чи буде саме він показувати себе на першому плані, чи знайдуть нового колаборанта, гауляйтера, не відомо,

– заявив міський голова Енергодара.

Гауляйтер Андрій Шевчик підірвався в Енергодарі: що відомо

22 травня прогримів вибух в будинку, де живе матір колаборанта Шевчика. Разом зі ставлеником Кремля були двоє його охоронців. Що стало причиною вибуху – точно не відомо.

Одна з версій – окупанти вирішили прибрати Шевчика, який не впорався зі "своїми обов'язками".

Після інциденту з вибухом російські окупанти почали розшукувати ймовірних організаторів. У Запорізькій ОВА розповіли, що росіяни посилили огляд на блокпостах та розшукували автомобіль з двома чоловіками.

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