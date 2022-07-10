Оккупанты продолжают перебрасывать силы из оккупированного Мариуполя в сторону фронта, – Андрющенко

российская военная техника отправилась из Мариуполя в сторону Бердянска. Оккупанты продолжают перебрасывать свою технику из Мариуполя в сторону фронта.

Так, 9 июля после 13:00 большая колонна техники с отметкой V и 5 автобусов с российскими военными, что накануне въехали в Мариуполь, отправились в сторону города Бердянск.

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Также часть военной техники из мест хранения в Мариуполе добавлена в колонну. Советник мэра Мариуполя подчеркнул, что оккупанты продолжают вывод техники из Мариуполя в сторону линии фронта.

. Сообщить о коллаборантах и предателях в Мариуполе, а также о перемещении врага, хранении техники и БК, руководства оккупантов можно в бот в телеграмме @MMR_SendMe_bot.

Ранее Андрющенко сообщил, что в Мариуполь прибыли пять автобусов с российскими военными с направления Волновахи и Донецка. Они проехали в Приморский район, поэтому советник мэра сделал вывод, что российские войска усиливают охрану порта. Но теперь он сказал, что они отправились в сторону города Бердянск. Информацию Андрющенко устанавливал с помощью бота.

В Мариуполе обнаружили по меньшей мере 6 предателей

Проверив информацию из бота, городской совет Мариуполя установил 6 предателей, в том числе одного человека, причастного к корректировке огня и сбору данных для российской артиллерии.

Оккупанты держат боекомплекты в жилых кварталах

По словам Петра Андрющенко, подтверждено расположение двух складов БК оккупантов в жилых кварталах в Мариуполе.

Поэтому, с учетом военной ситуации и мощностей HIMARS, что поступила на вооружение украинской армии, советуем мариупольцам, которых оккупанты пытаются использовать в качестве "живого щита" прикрытия складов срочно эвакуироваться или временно выбрать другое место жительства для собственной безопасности,

– подчеркнул Андрющенко.

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