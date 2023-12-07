Как россияне прячут свои вертолеты на отдаленном пляже Херсонской области: спутниковые фото

Оккупанты хитрят и адаптируются к условиям современной войны. Враг пытается скрыть свою технику от дальнобойного вооружения ВСУ.

Россияне создают секретные базы и передовые пункты вооружения и дозаправки для своих вертолетов. На этот нюанс обратил внимание OSINT-аналитик, офицер запаса Tatarigami_UA в соцсети X (ранее Twitter).

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Оккупанты организовали базу на Арабатской стрелке

OSINT-аналитик отметил, что когда Силы обороны Украины продвигались к Херсону, то российское командование решило передислоцировать свои вертолеты с авиабазы "Чаплинка". Новую "базу" оккупанты организовали на Арабатской Стрелке, а именно в селе Стрелковое Генического района возле базы отдыха "Юбилейная".

Где размещена новая база с вражескими вертолетами: показываем на карте

В частности, на одном спутниковом фото за 20 мая 2023 года можно увидеть 20 импровизированных вертолетных площадок, расположенных на территории базы отдыха "Волна". Из них на десяти площадках расположен ряд разных вертолетов — Ми-8, Ми-24, Ка-52, вероятно Ми-28.



Новая база оккупантов на Арабатской стрелке

Когда россияне построили эту базу

Раньше этой авиабазы не было. Площадки на "Арабатке" оккупанты начали строить ориентировочно в октябре 2022 года – тогда, когда им срочно понадобилось перебазировать свои вертолеты.

Этот пример в очередной раз подчеркивает тот факт, как враг может адаптироваться под современные угрозы, как это было, например, с теми же ракетами GMLRS, когда после успешной кампании ВСУ еще в 2022 году по уничтожению целей на расстоянии в 80 км оккупанты были вынуждены оттянуть ряд своих разных объектов,

– отметили Defense Express.

Важно отметить, что до полномасштабного вторжения это была обычная база отдыха – до полномасштабного вторжению туда съезжались украинцы из разных уголков страны.