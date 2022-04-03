Россияне оставили множество расстрелянных авто с надписью "дети" в Буче, – журналист

Украинские защитники освободили Киевщину от оккупационных войск России. Захватчики оставили после себя множество расстрелянных автомобилей.

На большинстве из них – надпись "дети". Их оставляли, в частности в Буче. Об этом сказал журналист Евгений Назаренко в эфире 24 канала.

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Возле этих машин очень много трупов людей. Однако журналист, к счастью, не видел там тела детей.

Похоже, для россиян это как маркер, поскольку оккупанты уже давно не обращают внимания на женщин, детей пожилых людей.

Перед мариупольским драматическим театром, по которому 16 марта нанесла авиаудар Россия, на асфальте было большими буквами написано "Дети" – там прятались сотни мирных жителей.

Также Назаренко добавил, что город полностью заминирован. Похоже, чтобы найти все взрывчатки и мины понадобится минимум год – два.

Оккупанты оставили множество расстрелянных авто с надписью "дети" в Буче: смотрите видео