Россияне оставляют растяжки и мины даже в детских комнатах, – Шмыгаль

В настоящее время огромное внимание уделяется разминированию территорий. Оккупанты оставляют мины и растяжки везде.

К примеру, в кухнях, в детских комнатах, в гаражах, на тротуарах, в лесах. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Важно Простились с погибшими саперами, подорвавшимися во время разминирования кассет на Харьковщине

Украине нужна помощь в разминировании

Мы получили более 300 тысяч заминированных квадратных километров. Поля засыпаны боеприпасами, что не разорвались.

Разминирование займет годы. Поэтому Шмыгаль попросил поддержки от тех стран, у которых есть мощный опыт в сфере разминирования. В частности, Украина нуждается в современной технике, специалистах и обучении наших саперов.

Это те вызовы, которые принесла нам война и которые мы должны преодолевать вместе.

– подытожил премьер.

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