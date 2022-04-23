Наприклад, в кухнях, в дитячих кімнатах, в гаражах, на тротуарах, в лісах. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Важливо Попрощалися із загиблими саперами, які підірвалися під час розмінування на Харківщині

Україні потрібна допомога в розмінуванні

Ми отримали понад 300 тисяч замінованих квадратних кілометрів. Поля засипані боєприпасами, що не розірвались.

Розмінування займе роки. Тому Шмигаль попросив підтримки від тих країн, які мають потужний досвід у сфері розмінування. Зокрема, Україна потребує сучасної техніки, спеціалістів та навчання наших саперів.

Це ті виклики, які принесла нам війна і які ми маємо долати разом,

– підсумував прем'єр.

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