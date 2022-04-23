Наприклад, в кухнях, в дитячих кімнатах, в гаражах, на тротуарах, в лісах. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Важливо Попрощалися із загиблими саперами, які підірвалися під час розмінування на Харківщині
Україні потрібна допомога в розмінуванні
Ми отримали понад 300 тисяч замінованих квадратних кілометрів. Поля засипані боєприпасами, що не розірвались.
Розмінування займе роки. Тому Шмигаль попросив підтримки від тих країн, які мають потужний досвід у сфері розмінування. Зокрема, Україна потребує сучасної техніки, спеціалістів та навчання наших саперів.
Це ті виклики, які принесла нам війна і які ми маємо долати разом,
– підсумував прем'єр.
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