Тестируют реакцию украинских сил: оккупанты привезли в Мариуполь подозрительный груз

Россияне во временно оккупированном Мариуполе поставили на отстой на железнодорожном вокзале и в локомотивном депо новые грузовые вагоны. А то, что в них привезли, разгрузили и хранят на территории бывшего рыбкомбината.

Руководитель "Центра изучения оккупации" Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что именно россияне, вероятно, привезли в вагонах. К слову, груз приехал в Мариуполь с Донецкого направления.

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К чему готовятся россияне в порту Мариуполя?

Андрющенко отметил, что из вагонов оккупанты разгрузили, вероятно, боекомплекты. Они размещены на военной базе россиян, которая расположена на территории бывшего рыбцеха. Эта историческая территория называется "Гавань".

Там очень легко контролировать доступ. С одной стороны – море, это место, где Кальмиус впадает в Азовское море. А с другой – территория комбината "Азовсталь", где никто не находится. Логистически это очень удобное место,

– объяснил он.

Также там есть самостоятельный причал, который оккупанты, вероятно, планируют привлечь для своих военных нужд. Это – историческое место, ведь здесь был, по его словам, первый порт Мариуполя с 1700 года.

Пока, по его мнению, это не угрожающая история, учитывая то, что в порт заходило судно, которое тоже завезло боекомплект. Его вывозили ночью, в комендантский час, грузовиками, чтобы никто не увидел.

Также в акватории порта сейчас достаточно активно расчищают фарватер. Это значит, что готовятся к принятию высоконагруженных судов и, возможно, в большом количестве. Потому что навигация в Мариуполе с начала июня стоит – было только два судна, и одно из них точно с боекомплектами,

– подчеркнул руководитель "Центра изучения оккупации" Мариуполя.

Россияне, вероятно, после того, как украинские силы нанесли удары по их логистике в Бердянске и Токмаке, все же решили осуществлять основную военную логистику судами, грузовиками, железной дорогой, как предположил он, непосредственно в Мариуполь.

Эти вагоны являются частью тестового прогона. Не бывает такого, чтобы россияне приняли какие-то решения по логистике, и сразу поехал большой поезд с цистернами с топливом или с боекомплектами. Это так не работает,

– пояснил Петр Андрющенко.

Поэтому движение этого поезда, по его словам, может быть тестированием относительно того, какой будет реакция украинских сил.

Он добавил, если продолжатся атаки вроде той, что состоялась по железнодорожному узлу вблизи реки Кальчик, то это будет означать, что Силы обороны Украины реагируют. Тогда россияне откажутся от использования такого варианта логистики, ведь им придется рисковать боекомплектами, поездами, а главное – работниками, обслуживающими тепловозы и железную дорогу в целом.