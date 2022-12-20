Сидят на шпагате: у россиян "все по плану", хоть у каждого третьего знакомый погиб на войне

Россияне за более чем 9 месяцев полномасштабного вторжения все больше ощущают на себе влияние войны. Об этом свидетельствуют данные социологического мониторинга.

Институт конфликтологии и анализа России провел свой ежемесячный мониторинг "Зеркало России". Его данные пролили свет на то, как на жителей страны-агрессоры повлияла полномасштабная война.

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Россияне в разорванной реальности

С одной стороны, они все еще активно поддерживают так называемую "спецоперацию", а с другой – их пугают последствия войны. К примеру, данные мониторинга свидетельствуют, что две трети – 62% – взрослого населения поддерживают действия в России. Мол, все идет по плану.



Половина россиян считает "спецоперацию" главной проблемой / Скриншот

Но сразу же мы сталкиваемся с другим ответом, который диаметрально противоположный. 50% респондентов уверены, что самой главной проблемой россиян стала – сюрприз-сюрприз – "специальная военная операция".

Война – проблема, но не совсем

Данные опроса продолжают удивлять. Ведь 73% респондентов утверждают, что полны оптимизма. Мол, они верят в будущее как России, так и собственное.

В то же время мы возвращаемся к вопросу войны. Так, у почти 60% есть близкие, друзья или знакомые, попавшие под мобилизацию. Но это только цветочки. Треть из респондентов заявила, что имеет знакомых среди погибших во время "спецоперации".

У многих россиян знакомые воюют / Скриншот

На фоне проблем, связанных с войной, другие беды россиян уже не так сильно донимают. К примеру, те же низкие заработные платы и пенсии, а также безумный рост цен их уже не пугает. Да и дорогое медицинское обслуживание тоже.

"Спецоперация" – тотальный провал Путина

Опрос также пролил свет на то, чувствуют ли россияне успешность "спецоперации". Только 3% смогли утвердительно заявить, что Россия смогла достичь поставленных целей. О частичном достижении успеха заявили 39% респондентов. Интересно, что освобождение Херсона россияне поддержали. 74% опрошенных считают это положительной новостью.

Но и здесь мы возвращаемся к типичному русскому шпагату. Ведь за атаки по критической инфраструктуре Украины высказались 63% респондентов. Они считают действия своего военно-политического руководства правильными в этом вопросе. Против этого высказались вдвое меньше россиян.

К слову, 19 декабря россияне дронами-камикадзе атаковали энергетическую инфраструктуру Киева. Тогда же русские паблики изобиловали радостными комментариями. Оккупанты радовались, что Украина истощает средства ПВО, остается без света. А также призвали, что пора уже и ядерную бомбу сбросить.