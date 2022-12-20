Інститут конфліктології та аналізу Росії провів свій щомісячний моніторинг "Дзеркало Росії". Його дані пролили світло на те, як на мешканців країни-агресорки вплинула повномасштабна війна.

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Росіяни у розірваній реальності

З одного боку вони все ще активно підтримують так звану "спецоперацію", а з іншого – їх лякають наслідки війни. Наприклад, дані моніторингу свідчать про те, що дві третини – 62% – дорослого населення підтримують події у Росії. Мовляв, усе йде за планом.



Половина росіян вважає "спецоперацію" головною проблемою / Скриншот

Але відразу ж ми стикаємося з іншою відповіддю, яка діаметрально протилежна. 50% респондентів переконані, що найголовнішою проблемою росіян стала – сюрприз-сюрприз – "спеціальна військова операція".

Війна – проблема, але не зовсім

Дані опитування продовжують дивувати. Адже 73% респондентів переконують, що сповнені оптимізму. Мовляв, вони вірять у майбутнє як Росії, так і власне.

Водночас ми повертаємося до питання війни. Так, у майже 60% є близькі, друзі або знайомі, які потрапили під мобілізацію. Але це лише квіточки. Третина з респондентів заявила, що має знайомих серед тих, хто загинув під час "спецоперації".

У багатьох росіян знайомі воюють / Скриншот

На фоні проблем, пов'язаних з війною, інші біди росіян уже не так сильно діймають. Наприклад, ті ж низькі заробітні плати та пенсії, а також шалене зростання цін їх уже не лякає. Та й дороге медичне обслуговування теж.

"Спецоперація" – тотальний провал Путіна

Опитування також пролило світло на те, чи відчувають росіяни успішність "спецоперації". Лише 3% змогли ствердно заявити, що Росія змогла досягнути поставлених цілей. Про часткове досягнення успіху заявили 39% респондентів. Цікаво, що звільнення Херсона росіяни підтримали. 74% опитаних вважають це позитивною новиною.

Але і тут ми повертаємося до типового російського шпагату. Адже за атаки по критичній інфраструктурі України висловилися 63% респондентів. Вони вважають дії свого військово-політичного керівництва правильними у цьому питанні. Проти цього висловилися удвічі менше росіян.

До слова, 19 грудня росіяни дронами-камікадзе атакували енергетичну інфраструктуру Києва. Тоді ж російські пабліки рясніли радісними коментарями. Окупанти тішилися, що Україна виснажує засоби ППО, залишається без світла. А також закликали, що пора вже і ядерну бомбу скинути.