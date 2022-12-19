Росіяни не приховують того, що вони підтримують у війну в Україні. Вони активно коментують чергову атаку по Києву, пише 24 канал.
Варте уваги Київ та область вночі атакували "Шахідами": що відомо на цей час
Росіяни радіють черговим обстрілам
Росіянам дуже сумно, що дрони-камікадзе влучили в об'єкти критичної інфраструктури, а в житлові квартали. Вони радію, що вся Україна має проблеми з електропостачанням. Але їм і цього замало – вони ж хочуть, аби у нашій країні були проблеми з водою та теплом.
Також жителі країни-терористки вимагають більше обстрілів. Вони просять застосовувати "Калібри". Ба більше, росіяни вважають, що "настав час для ядерки".
Коли ж "бавовна" навідується на військові об'єкти Росії, то жителі країни-агресорки починають звинувачувати українців у тероризмі. Тим часом вони вимагають вбивати мирних мешканців нашої держави.
Що росіяни пишуть про атаку іранськими дронами: дивіться відео
Росіяни знову атакували Київ: останні новини
- У ніч з 18 на 19 грудня 2022 російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе. Їх випустили зі східного узбережжя Азовського моря.
- Загалом загарбники випустили 35 дронів, 30 з яких вдалося ліквідувати.
- Російські загарбники знову атакували столицю. Близько 03:15 надійшло перше повідомлення про влучання іранським дроном на Київщині. Після 4 ранку з'явилися дані про чергову хвилю атак "Шахідами".
- На жаль, є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Через це у Києві впроваджують екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.