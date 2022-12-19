Росіяни не приховують того, що вони підтримують у війну в Україні. Вони активно коментують чергову атаку по Києву, пише 24 канал.

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Росіяни радіють черговим обстрілам

Росіянам дуже сумно, що дрони-камікадзе влучили в об'єкти критичної інфраструктури, а в житлові квартали. Вони радію, що вся Україна має проблеми з електропостачанням. Але їм і цього замало – вони ж хочуть, аби у нашій країні були проблеми з водою та теплом.

Також жителі країни-терористки вимагають більше обстрілів. Вони просять застосовувати "Калібри". Ба більше, росіяни вважають, що "настав час для ядерки".

Коли ж "бавовна" навідується на військові об'єкти Росії, то жителі країни-агресорки починають звинувачувати українців у тероризмі. Тим часом вони вимагають вбивати мирних мешканців нашої держави.

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