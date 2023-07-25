Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, также есть перспектива освобождения Бахмута из-под оккупации.

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Полуокружение Бахмута

Олег Жданов считает, что после освобождения Андреевки почти в окружении оказывается Клищиевка. Поэтому ее удержание – это вопрос нескольких действий. Кроме того, ВСУ продолжают полуокружение Бахмута.

Мы продолжаем полуокружение Бахмута. Это позволяет нам вначале полностью взять под огневой контроль передвижение российских войск, а также перспективу освобождения этого города от российских оккупантов,

– убежден военный эксперт.

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