Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, також є перспектива звільнення Бахмута з-під окупації.

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Напівоточення Бахмута

Олег Жданов вважає, що після звільнення Андріївки майже в оточенні опиняється Кліщіївка. Тому її утримання – це питання декількох дій. Крім того, ЗСУ продовжують напівоточення Бахмута.

Ми продовжуємо напівоточення Бахмута. Це дає нам змогу спочатку повністю взяти під вогневий контроль пересування російських військ, також перспективу звільнення цього міста від російських окупантів,

– переконаний військовий експерт.

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