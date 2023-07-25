Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, також є перспектива звільнення Бахмута з-під окупації.
До теми Російські війська вимушено відійшли з позицій в районі Андріївки, – Генштаб
Напівоточення Бахмута
Олег Жданов вважає, що після звільнення Андріївки майже в оточенні опиняється Кліщіївка. Тому її утримання – це питання декількох дій. Крім того, ЗСУ продовжують напівоточення Бахмута.
Ми продовжуємо напівоточення Бахмута. Це дає нам змогу спочатку повністю взяти під вогневий контроль пересування російських військ, також перспективу звільнення цього міста від російських окупантів,
– переконаний військовий експерт.
Ситуація на Бахмутському напрямку: останні новини
- Речник Генерального штабу ЗСУ України Андрій Ковальов зазначив, що упродовж останнього часу тривали запеклі бої під Андріївкою, що на Бахмутському напрямку. Українські війська проводять наступальні операції північніше та південніше від Бахмута та змусили росіян тікати з позицій під Андріївкою.
- Як повідомили у Генштабі, за останню добу на Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили атаки окупантів в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки. Ворог завдав авіаударів в районах Диліївки та Предтечиного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.
- Заступник командувача Східного угруповання військ ЗСУ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий заявив, що минулого тижня українські бійці звільнили чотири квадратні кілометри української землі на Бахмутському напрямку. Щодня ЗСУ звільняють сотні метрів української землі, щотижня – кілометри.
- Також Череватий розповів, що аби зберегти якомога більше життів наших воїнів, ЗСУ вдаються до маневрів та новаторських тактичних прийомів. У такий спосіб вдається завдавати ще більших втрат особовому складу ворога, а також руйнувати їхні логістичні шляхи.