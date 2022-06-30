Россияне 2 железнодорожными эшелонами отправили партию боеприпасов в Украину, – Громов

Российские оккупанты перебрасывают в Украину новые партии боеприпасов. Следуют целые партии железнодорожных эшелонов.

Боеприпасы отправили из России на прошлой неделе. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга, передает 24 канал.

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Оккупанты двумя железнодорожными эшелонами отправили очередную партию боеприпасов для оккупантов. Их будут применять против наших защитников,

– рассказал Громов.

ВСУ разбивают вражеские склады боеприпасов

Пока захватчики пытаются свозить боеприпасы на оккупированные территории, украинские защитники успешно уничтожают их склады.

К примеру, на Донбассе с помощью беспилотника "Валькирии" ВСУ метко попали в состав боеприпасов к "Урагану". От него не осталось и следа.

Также склады россиян взрываются в Луганской области. В частности, в городе районного значения Зимогорье и селе Белое.

6 июня жители оккупированного Хрустального, в Луганской области, сообщали о мощном взрыве, который произошел предварительно на складе боеприпасов.

Кстати, воздушные силы 29 июня совершили до 20 групповых авиаударов по позициям российских оккупантов на разных направлениях. Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м отлично поработали. Они уничтожили командно-наблюдательный пункт россиян, 2 склада боеприпасов и состав ракетно-артиллерийского вооружения.

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